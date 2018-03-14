Евгения Медведева про общение с Алиной Загитовой: "Мы совершенно свободно разговариваем"

СЕГОДНЯ 17:49 2018-03-14T17:49:47+03:00

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В среду, 14 марта, в студию Радио "Комсомольская правда" пришла двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Она ответила на вопросы журналистов и читателей "КП". В частности, рассказала о том, как общается с Алиной Загитовой:

- Во время соревнований и подготовки к ним я абсолютно закрытый человек. Бывает такое, что просто от людей "шарахаюсь". В общении с Алиной мы свободно говорим, мы даже в одной раздевалке переодеваемся. Нет никаких оснований ссорится с ней. Что Алина, что я каждый день друг за другом наблюдаем и видели, сколько было вложено труда и поэтому друг друга уважаем.

Напомним, что фигуристка Евгения Медведева в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" делится своими впечатлениями от Олимпиады 2018.