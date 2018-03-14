Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума
Представитель Южной Кореи на зимних олимпийских играх в Пхенчхане, конькобежка Ким Бо Рым, которая на главных зимних стартах планеты взяла серебро в масс-старте, помещена медиками в психбольницу. Врачи диагностировали у атлета сильное психическое расстройство, которое сопровождается раздвоением личности и навясчивыми идеями.
Причиной сильного невроза, по мнению медиков, стала развернутая на родине спортсменки компания в интернете и СМИ с осуждением ее поведения на Олимпиаде по отношению к своим коллегам по конькобежной сборной.
Скандал разгорелся после того, как Ким Бо Рым обвинила свою партнершу Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке на домашней Олимпиаде, которая сильно отстала от Ким Бо Рым и Пак Чжи Ву (все трое бежали вместе, представляя сборную Южной Кореи) и не смогла сократить отставание до финиша.Что, в свою очередь лишило сборную Южной Кореи возможности подняться на пьедестал почета.
После чего в стране поднялась волна негодования в отношении спортсменки. Общественность обвинила Ким Бо Рым в отсутствии командного духа и уважения к партнершам по команде. Верхом людского гнева стала петиция с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной, которую подписало более 600 тысяч человек
Из-за всего произошедшего девушка стала сильно переживать. Конькобежка стала бояться встречаться с людьми и замкнулась в себе. Накануне Ким Бо Рым обратилась в своем родном городе Тэгу в клинику. Врачи диагностировали у нее сильный психоз, раздвоение личности, и посоветовали пройти необходимый курс реабилитации, во избежание более серьезных последствий, сообщает "Утро.ру".
Примечательно, что вместе Ким Бо Рым госпитализирована и мать конькобежки, у которой были зафиксированы аналогичные тревожные симптомы.