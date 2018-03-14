2018-03-14T18:52:00+03:00
Спорт

Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума

Южнокорейская конькобежка Ким Бо Рым не выдержала порицаний общественности за свое неспортивное поведение на прошедших олимпийских стартах
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Верхом людского гнева стала петиция с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной, которую подписало более 600 тысяч человекВерхом людского гнева стала петиция с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной, которую подписало более 600 тысяч человекФото: REUTERS
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Представитель Южной Кореи на зимних олимпийских играх в Пхенчхане, конькобежка Ким Бо Рым, которая на главных зимних стартах планеты взяла серебро в масс-старте, помещена медиками в психбольницу. Врачи диагностировали у атлета сильное психическое расстройство, которое сопровождается раздвоением личности и навясчивыми идеями.

Причиной сильного невроза, по мнению медиков, стала развернутая на родине спортсменки компания в интернете и СМИ с осуждением ее поведения на Олимпиаде по отношению к своим коллегам по конькобежной сборной.

Скандал разгорелся после того, как Ким Бо Рым обвинила свою партнершу Но Сон Ён в плохом выступлении в командной гонке на домашней Олимпиаде, которая сильно отстала от Ким Бо Рым и Пак Чжи Ву (все трое бежали вместе, представляя сборную Южной Кореи) и не смогла сократить отставание до финиша.Что, в свою очередь лишило сборную Южной Кореи возможности подняться на пьедестал почета.

После чего в стране поднялась волна негодования в отношении спортсменки. Общественность обвинила Ким Бо Рым в отсутствии командного духа и уважения к партнершам по команде. Верхом людского гнева стала петиция с просьбой исключить Ким Бо Рым из сборной, которую подписало более 600 тысяч человек

Из-за всего произошедшего девушка стала сильно переживать. Конькобежка стала бояться встречаться с людьми и замкнулась в себе. Накануне Ким Бо Рым обратилась в своем родном городе Тэгу в клинику. Врачи диагностировали у нее сильный психоз, раздвоение личности, и посоветовали пройти необходимый курс реабилитации, во избежание более серьезных последствий, сообщает "Утро.ру".

Примечательно, что вместе Ким Бо Рым госпитализирована и мать конькобежки, у которой были зафиксированы аналогичные тревожные симптомы.

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