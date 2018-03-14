2018-03-14T19:30:33+03:00
Спорт

Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах

На время Чемпионата мира по футболу российское законодательство пойдет на встречу требованиям ФИФА
Евгений ЧЕРНЕНКО
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По российскому законодательству продажа любой алкогольной продукции на спортивных мероприятиях запрещена. Однако это требования FIFA, непременное условиеПо российскому законодательству продажа любой алкогольной продукции на спортивных мероприятиях запрещена. Однако это требования FIFA, непременное условиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время ЧМ-2018 по футболу зрители на стадионах смогут наблюдать за игровыми перипетиями и преспокойно потягивать пиво. Радостную новость для любителей янтарного напитка сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"По российскому законодательству продажа любой алкогольной продукции на спортивных мероприятиях запрещена. Однако это требования FIFA, непременное условие", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, Гуляев раскрыл еще ряд приятных новостей для болельщиков популярной спортивной игры: в Москве перед главным зданием МГУ им. Ломоносова будет обустроена гигантская фан-зона с огромными мониторами, на которых будут вестись прямые трансляции всех матчей мундиаля. Где также будет продаваться пенный слабоалкогольный напиток, сообщает РИА Новости.

"Фан-зона рассчитана на 25 тысяч человек. Там будут установлены большие экраны, палатки пивных спонсоров. Вход в фан-зону будет свободным.", — уточнил Николай Гуляев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытие пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» между страной-хозяйкой и сборной Саудовской Аравии.

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