Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах

СЕГОДНЯ 19:30 2018-03-14T19:30:33+03:00

По российскому законодательству продажа любой алкогольной продукции на спортивных мероприятиях запрещена. Однако это требования FIFA, непременное условие Фото: Алексей БУЛАТОВ

На время Чемпионата мира по футболу российское законодательство пойдет на встречу требованиям ФИФА

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Во время ЧМ-2018 по футболу зрители на стадионах смогут наблюдать за игровыми перипетиями и преспокойно потягивать пиво. Радостную новость для любителей янтарного напитка сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"По российскому законодательству продажа любой алкогольной продукции на спортивных мероприятиях запрещена. Однако это требования FIFA, непременное условие", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, Гуляев раскрыл еще ряд приятных новостей для болельщиков популярной спортивной игры: в Москве перед главным зданием МГУ им. Ломоносова будет обустроена гигантская фан-зона с огромными мониторами, на которых будут вестись прямые трансляции всех матчей мундиаля. Где также будет продаваться пенный слабоалкогольный напиток, сообщает РИА Новости.

"Фан-зона рассчитана на 25 тысяч человек. Там будут установлены большие экраны, палатки пивных спонсоров. Вход в фан-зону будет свободным.", — уточнил Николай Гуляев.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матч открытие пройдет 14 июня на московском стадионе «Лужники» между страной-хозяйкой и сборной Саудовской Аравии.