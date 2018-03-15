2018-03-15T03:19:18+03:00
В мире

В США разбился американский истребитель F/A-18 Hornet

Самолет загорелся в воздухе и упал недалеко от аэродрома военной базы во Флориде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Спасательный вертолет над местом крушения истребителя ВМС США во ФлоридеСпасательный вертолет над местом крушения истребителя ВМС США во ФлоридеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У побережья Флориды разбился истребитель американских Военно-морских сил США. Самолет F/A-18 Hornet загорелся в воздухе и упал примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома военной базы на острове Ки-Уэст, сообщает агентство Associated Press.

На борту воздушного судна было два человека – пилот и штурман, оба успели катапультироваться и выжили. Их уже нашли с помощью спасательных вертолетов, извлекли из воды и доставили в больницу.

Как уточняет телеканал Fox News, потерпевший крушение истребитель-бомбардировщик входил в состав базирующейся в штате Виргиния авиационной эскадрильи VFA-213 «Черные львы», боевые самолеты которой в прошлом году были задействованы для ударов по позициям ИГ* в Ираке и Сирии.

Причины аварии выясняются.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдеп США: Санкции, введенные против России из-за Крыма, сохранятся
Пушков – о намерении Киева разорвать договор о дружбе с Россией: «Опять стреляют себе в ногу»
Совфед: Россия может понизить уровень дипотношений с Великобританией
Русские морозов не боятся: Посольство РФ в Британии оценило градус отношений между странами
Заседание СБ ООН по «делу Скрипаля»: Лондон заявил, что не обязан предоставлять России образцы отравы
Жену нобелевского лауреата нашли мертвой на свалке в США, сам ученый в больнице
Постпред России при ООН: Мы не позволим разговаривать с собой на языке ультиматумов
Заседание СБ ООН по делу Скрипаля: США и Франция заявили о солидарности с Лондоном
Центробанк ввел новую временную администрацию в Рост-банке и банке Траст
Российское посольство официально запросило у Великобритании данные по расследованию смерти Глушкова
Новый глава МИД ФРГ пообещал продолжать работу над украинским урегулированием в «нормандском формате»
Захарова: Москва получила список дипломатов, высылаемых из Великобритании
«Газпром» пока не планирует увольнения сотрудников в зарубежных отделениях
Роскосмос сделает российский сегмент МКС автономным к 2021 году
Путин поблагодарил крымчан за настоящую, а не показную демократию
НАТО призвало РФ раскрыть данные о веществе «Новичок», которым предположительно отравлен Скрипаль
Россельхознадзор пригрозил запретом на ввоз томатов из Белоруссии из-за реэкспорта санкционной продукции
Футбольным болельщикам вновь разрешат пить пиво на стадионах
МИД РФ: Антироссийская риторика Мэй по «делу Скрипаля» - беспрецедентно грубая провокация
Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией
«Нафтогаз» откажется разрывать контракты с «Газпромом»
Призер Олимпиады-2018 в Южной Корее сошла с ума