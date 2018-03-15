В США разбился американский истребитель F/A-18 Hornet

СЕГОДНЯ 02:58 2018-03-15T03:19:18+03:00

Самолет загорелся в воздухе и упал недалеко от аэродрома военной базы во Флориде

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У побережья Флориды разбился истребитель американских Военно-морских сил США. Самолет F/A-18 Hornet загорелся в воздухе и упал примерно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома военной базы на острове Ки-Уэст, сообщает агентство Associated Press.

На борту воздушного судна было два человека – пилот и штурман, оба успели катапультироваться и выжили. Их уже нашли с помощью спасательных вертолетов, извлекли из воды и доставили в больницу.

Как уточняет телеканал Fox News, потерпевший крушение истребитель-бомбардировщик входил в состав базирующейся в штате Виргиния авиационной эскадрильи VFA-213 «Черные львы», боевые самолеты которой в прошлом году были задействованы для ударов по позициям ИГ* в Ираке и Сирии.

Причины аварии выясняются.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.