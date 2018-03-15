2018-03-15T09:09:18+03:00
Общество

Итальянский модный дом Versace откажется от натурального меха

Донателла Версаче заявила, что убивать животных ради моды - это неправильно
Екатерина БОЛГОВА
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Донателла ВерсачеДонателла ВерсачеФото: REUTERS
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Итальянский модный дом Versace откажется от использования натурального меха при пошиве одежды. Об этом заявила руководитель модного дома Донателла Версаче.

"Мех? Я с этим покончила. Я не хочу убивать животных ради моды. Это неправильно", - сказала она в интервью журналу "1843", опубликованному в четверг, 15 марта.

По словам автора интервью, во время подготовки текста на сайте модного дома Versace еще можно было найти рекламу изделий из натурального меха.

Модный дом Versace в 1978 году основал итальянский модельер Джанни Версаче. В 1997 году кутюрье был застрелен серийным убийцей на пороге своего дома. Модный дом возглавила младшая сестра дизайнера Донателла Версаче.

От использования натурального меха при производстве одежды уже отказались такие бренды, как Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci. Недавно к ним решили присоединиться Michael Kors и Jimmy Choo.

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