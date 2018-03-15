2018-03-15T11:17:45+03:00
Общество

Росстат: в России рекордно низкая смертность от гриппа

В 2018 году показатель упал на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Алексей КАРЕЛИН
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Перенести грипп помогает своевременная вакцинация в начале сезона.Перенести грипп помогает своевременная вакцинация в начале сезона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Росстат отметил рекордно низкую с 2010 года смертность от гриппа в стране. В 2017 году от гриппа и ОРЗ скончалось 432 человека, что в 2,5 раза меньше, чем в 2016 году. В 2018 году тенденция на снижение сохраняется - в январе умерло 34 человека, когда за тот же месяц прошлого года из жизни ушли 89 человек, то есть на 62% больше.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сказал, что подъем заболеваемости гриппом случился только в январе, а к концу марта сезон уже закончится. «По сути, настоящей эпидемии мы не увидели, в отличие от стран Европы, США и Японии», - заметил Лебедев.

По словам Лебедева, важное значение имеет вакцинация населения. В этом году привилось, по данным Роспотребнадзора, рекордно высокое количество человек - 47%, или 67,4 млн человек, пишут «Известия».

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