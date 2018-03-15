2018-03-15T11:40:13+03:00
Экономика

Роскачество: 70% дешевого коньяка — подделка

По данным Роспотребнадзора, отравиться алкоголем из магазинов сейчас невозможно
Алексей КАРЕЛИН
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Около 15% российского коньяка производят из отечественного сырьяОколо 15% российского коньяка производят из отечественного сырьяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ценовой категории коньяка 371 рубль за пол-литра доля подделок, по данным Роскачества, больше 70%, а в группе от 500 рублей - около 25%. При этом внеплановые проверки Роспотребнадзора показали, что в магазинах продаются безопасные для жизни коньяк и шампанское, отравиться ими невозможно. Требованиям не соответствовали только 0,86% исследованных образцов алкоголя, 1,4% спиртного продавалось в рознице с нарушениями.

Роспотребнадзор проверил около 5500 лицензированных предприятий, исследовал 6900 проб на наличие тяжелых металлов и соответствие госстандартам по составу. В забракованных 0,86% игристые вина составили 0,92%, коньяки - 0,88%, бренди - 0,22%.

Сейчас проблема состоит не в фальсификация сырья, а в его подмене - недобросовестные производители используют не виноградное сырье, отметили в Союзконьяке. Также Роспотребнадзор назвал распространенными проблемами нарушение условий хранения спиртного, отсутствие сопроводительных документов, пишут «Известия».

По данным Роскачества, три четверти коньяка в стране производится отечественными предприятиями, однако менее 15% этой доли изготавливают из российского сырья. Всего за 2017 год в России выпустили 85 млн литров коньяка, 15 млн литров поставила Армения, 12 млн литров - другие страны.

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