2018-03-15T14:02:15+03:00
Умные вещи

«Яндекс.Музыка» понизила стоимость месячной подписки

Слушать треки можно всего за 99 рублей в месяц
Алексей КАРЕЛИН
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Воспользоваться акцией можно до 31 мая 2018 годаВоспользоваться акцией можно до 31 мая 2018 года
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Сервис «Яндекс.Музыка» сделал более доступной подписку - всего 99 рублей в месяц. За небольшую цену можно пользоваться каталогом треков высококачественного звучания и всем привычным функционалом. Сервис также подбирает музыку под настроение и в соответствие личным вкусам пользователя. Подписка накладывает единственное ограничение - в память телефона можно единовременно сохранять до 99 треков.

«Мы верим, что музыка должна быть у каждого, и постарались сделать подписку еще более доступной», - говорит руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак.

Воспользоваться акцией можно до 31 мая 2018 года. Для этого надо зайти на music.yandex.ru или в Android-приложение сервиса. «Яндекс.Музыка» также позволяет снять ограничение на единовременное сохранение треков. Стоить такая подписка будет 169 рублей в месяц. Без подписки сервис накладывает ограничение на фоновое прослушивание музыки через мобильное приложение.

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