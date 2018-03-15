2018-03-15T15:31:29+03:00
Политика

Медведев заявил, что в России в разы увеличатся штрафы для авиадебоширов

С инициативой ужесточить наказание за противоправные действия на борту выступил Минюст
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует увеличить административную ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта.

"К сожалению, такие ситуации (авиадебоширство), несмотря на то, что это источник повышенной опасности, причем исключительно сложный..., не редкость", — сказал Медведев.на заседании правительства.

Речь идет о штрафе от 30 до 50 тысяч рублей либо об аресте на срок до 15 суток. По словам Медведева, штрафы за такие нарушения будут увеличены в разы. В настоящее время кабмин изучает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающий ответственность за такие преступления.

Предложение об ужесточении наказания за авиадебоширство выступил Минюст. По данным Генпрокуратуры, в 2013 году произошло 17 авиационных происшествий, в 2014, 2015 и 2016 годах — 23, 29 и 36 соответственно.

Новые меры должны предотвратить хулиганские действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, отмечается в проекте.

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