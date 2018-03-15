2018-03-15T16:42:57+03:00
В мире

Польша перебросит войска с запада на восток из-за «непредсказуемой» России

Президента Дуду впечатлили российско-белорусские учения «Запад-2017»
Алексей КАРЕЛИН
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Польша старается привлечь силы НАТО, чтобы обезопасить себя от РоссииПольша старается привлечь силы НАТО, чтобы обезопасить себя от РоссииФото: EAST NEWS
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Польша собирается создать на востоке страны новую дивизию, перебросив войска с запада. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак на совещании руководства ведомства и командования армии.

«В рамках ключевого для военной безопасности Польши усиления восточной стены мы планируем передислокацию части вооруженных сил с запада на восток», - сказал Блащак.

Министр рассказал о планах создать на востоке Польши новую дивизию профессиональной армии.

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию основным противником страны. Дуда вспомнил совместные военные учения РФ и Белоруссии «Запад-2017», где союзники моделировали «полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должны стать Польша и страны Балтии». Польский президент расценил это как военную угрозу и отметил «непредсказуемость политики России», передает РИА Новости.

Польша неоднократно заявляла о «российской угрозе». Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что у России никаких планов по нападению на кого-либо нет, а Польша попросту пытается обосновать наращивание военной мощи на востоке.

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