Опрос: почти треть населения хотели бы покинуть Украину

СЕГОДНЯ 17:16 2018-03-15T17:16:38+03:00

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Социологическая группа «Рейтинг» провела опрос населения Украины и установила, что почти треть опрошенных хотели бы уехать за рубеж. Около 65% респондентов ответили, что не собираются покидать страну проживания, а 27% задумываются о переезде.

Чаще всего о желании эмигрировать говорили люди моложе 35 лет, так ответила примерно половина опрошенной молодежи. Уклон в эмиграцию социологи заметили и у мужчин с высшим образованием и высокими доходами, а также у членов семей, у кого кто-то работал за границей.

Наибольшее количество желающих уехать из Украины живет на севере и западе страны. Там же живет больше украинцев, работавших в других странах. В целом у 17% опрошенных родственники были на заработках за пределами страны за последние полгода, у 11% - члены семьи работают за границей постоянно.

В опросе участвовали 30 тысяч совершеннолетних человек по 1200 в каждом регионе. Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года через очное интервьюирование.