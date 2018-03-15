Ученые установили взаимосвязь между курением и потерей слуха

СЕГОДНЯ 17:36 2018-03-15T17:37:06+03:00

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Японские ученые из Национального центра глобального здоровья и медицины в Токио обнаружили связь между курением и потерей слуха. К такому выводу специалисты пришли, проведя масштабный мониторинг.

Исследователи собирали информацию в период с 2008 по 2016 год. За это время специалисты получили данные о здоровье и вредных привычках порядка 50 тысяч японцев, которые, в частности, работали на 12 крупнейших предприятиях страны. Задача проекта заключалась в установлении взаимосвязи между работой на опасных объектах и заболеваниями, в том числе слуха, а также влияние пагубных пристрастий на здоровье, пишет «Свободная пресса».

В результате, ученые установили, что курильщики полностью или частично теряли слух в 1,6 раза чаще, чем их коллеги, ведущие здоровый образ жизни. При этом те добровольцы, которые отказались от вредной привычки, смогли восстановить слух в последующие пять лет, передает сайт argumenti.ru.