Путин: очередной саммит ШОС пройдет в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:01 2018-03-15T18:01:17+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, общаясь в четверг, 15 марта, с финалистами и победителями проектов форума «Россия - страна возможностей», рассказал, где пройдет очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как заметил российский лидер, ранее он уже подписал указ о проведении встречи глав государств-членов ШОС в Челябинске. «Сейчас только указ подписал. В Челябинске меня просили представители общественности и руководство о проведении саммита ШОС очередного. Вот только что подписал указ», - цитирует Владимира Путина ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Астане. В частности, тогда лидеры стран ШОС подписали заявление о совместной борьбе с террором, а также предоставили Индии и Пакистану статус полноправных членов организации.