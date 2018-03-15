2018-03-15T21:45:42+03:00
В мире

Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл

Свадьба запланирована на 19 мая этого года
Дарья ИВАШКИНА
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Принц Гарри и его невеста Меган МарклПринц Гарри и его невеста Меган МарклФото: REUTERS
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В четверг, 15 марта, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак своего внука, принца Гарри, с американской актрисой Меган Маркл.

«Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл», - говорится в заявлении королевы.

Стоит отметить, что, согласно Акту о престолонаследии, действующему в Великобритании, все члены королевской семьи, которые в очереди на престол занимают с первой по шестую позиции, обязаны заручиться подобным формальным одобрением монарха.

В настоящий момент Гарри - пятый в очереди на престол. Однако к моменту свадьбы, намеченной на 19 мая этого года, он должен переместиться на шестую позицию: дело в том, что, как сообщал сайт kp.ru, его старший брат, принц Уильям, и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин ожидают в апреле рождение третьего ребенка.

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