Елизавета II разрешила принцу Гарри пожениться на Меган Маркл
В четверг, 15 марта, стало известно, что королева Великобритании Елизавета II официально одобрила брак своего внука, принца Гарри, с американской актрисой Меган Маркл.
«Я объявляю мое согласие на заключение брака между моим в высшей степени любимым внуком принцем Генри Чарльзом Альбертом Дэвидом и Рейчел Меган Маркл», - говорится в заявлении королевы.
Стоит отметить, что, согласно Акту о престолонаследии, действующему в Великобритании, все члены королевской семьи, которые в очереди на престол занимают с первой по шестую позиции, обязаны заручиться подобным формальным одобрением монарха.
В настоящий момент Гарри - пятый в очереди на престол. Однако к моменту свадьбы, намеченной на 19 мая этого года, он должен переместиться на шестую позицию: дело в том, что, как сообщал сайт kp.ru, его старший брат, принц Уильям, и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин ожидают в апреле рождение третьего ребенка.