Пешеходный мост рухнул в Майами
В четверг, 15 марта, строившийся мост для пешеходов обрушился в американском городе Майами (штат Флорида).
По данным местных СМИ, в результате инцидента есть погибшие. Кроме того, множество людей получили травмы различной степени тяжести. Между тем точная информация о количестве жертв и пострадавших пока не поступала.
Как уточняет телеканал WTVJ, рухнувший мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами, при этом под ним всегда было припарковано много машин.
В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.
В Майами рухнул пешеходный мост.Ryan Saavedra on Twitter
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года на севере Праги также рухнул пешеходный мост. Там обрушилась конструкция, возведенная через реку Влтаву. Тогда пострадали четыре человека. Причем всех их пришлось госпитализировать.