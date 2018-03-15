2018-03-15T21:59:17+03:00
В мире

Пешеходный мост рухнул в Майами

По некоторым данным, в результате инцидента есть погибшие [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пешеходный мост рухнул в МайамиПешеходный мост рухнул в МайамиФото: кадр с видео
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В четверг, 15 марта, строившийся мост для пешеходов обрушился в американском городе Майами (штат Флорида).

По данным местных СМИ, в результате инцидента есть погибшие. Кроме того, множество людей получили травмы различной степени тяжести. Между тем точная информация о количестве жертв и пострадавших пока не поступала.

Как уточняет телеканал WTVJ, рухнувший мост располагался рядом с кампусом Международного университета в Майами, при этом под ним всегда было припарковано много машин.

В настоящее время на месте происшествия ведутся спасательные работы.

В Майами рухнул пешеходный мост.Ryan Saavedra on Twitter

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года на севере Праги также рухнул пешеходный мост. Там обрушилась конструкция, возведенная через реку Влтаву. Тогда пострадали четыре человека. Причем всех их пришлось госпитализировать.

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