Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

СЕГОДНЯ 08:14 2018-03-16T08:49:12+03:00

В пояснительной записке отмечается, что самостоятельная подготовка к такому экзамену почти невозможна, а его результаты сомнительны с точки зрения оценки знаний поступающих в вузы

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На рассмотрение Государственной Думы внесли законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

«Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, эффективная самостоятельная подготовка учащихся к ЕГЭ почти невозможна — они вынуждены пользоваться услугами репетиторов, найм которых является непосильным финансовым бременем для многих родителей.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по образованию и науке, а также соавтор проекта Борис Чернышев подчеркнул, что вместе с отменой ЕГЭ процесс школьного обучения снова вернется к реальному получению знаний, а не «дрессировке» по определенному набору заданий. «Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», - цитирует Чернышева RT.

Депутаты ЛДПР рассчитывают, что принятие законопроекта позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в вузы, оценивая их уровень «исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ».