2018-03-16T09:36:17+03:00
Политика

Российские истребители семь раз за неделю перехватывали разведчиков

Всего около границ РФ было замечено 22 иностранных летательных аппарата
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нарушений воздушного пространства России не зафиксированоНарушений воздушного пространства России не зафиксированоФото: Олег УКЛАДОВ
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Дежурные истребители Воздушно-космических сил РФ семь раз за последнюю неделю поднимались в небо для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов, ведущих разведку у российских границ. Всего же вблизи территории нашей страны были замечены 22 зарубежных летательных аппарата.

По данным министерства обороны, ни один из данных самолетов не нарушил воздушное пространство РФ.

Между тем, как сообщает газета "Красная звезда", накануне российские специалисты в рамках Венского документа 2011 года провели инспекцию на территории Латвии. Аналогичные проверки у нас в стране не проводились.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что перехват и сопровождение иностранных самолетов это довольно обычная практика, однако, она часто становится поводов для прений между сторонами. Так, например, американские военные часто обвиняют российских летчиков в несоблюдении дистанции при сближении.

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