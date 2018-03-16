В штате Джорджия казнили серийного убийцу, известного как «чулочный душитель»
Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри, известного также как «чулочный душитель». Об этом сообщают местные СМИ.
По данным телеканала WRBL, приговор в отношении 67-летнего преступника был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции. В тюрьме отметили, что перед казнью Гэри отказался от последнего ужина.
Карлтона Гэри приговорили к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в изнасиловании и убийстве трех пожилых женщин в городе Колумбус, штат Джорджия. Свое прозвище преступник получил из-за того, что его жертвы, как правило, были задушены чулками.
По версии обвинения, Гэри был причастен по меньшей мере еще к трем нападениям на женщин, которые произошли в 1977-1978 годах в Колумбусе, Олбани и Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. Большинство из жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.
В 2009 году Верховный суд США отказался рассмотреть последнюю апелляцию Гэри, таким образом все препятствия для его смертной казни были устранены.