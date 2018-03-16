В штате Джорджия казнили серийного убийцу, известного как «чулочный душитель»

СЕГОДНЯ 10:08 2018-03-16T10:08:45+03:00

Приговор в отношении Карлтона Гэри был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции

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Власти американского штата Джорджия казнили серийного убийцу Карлтона Гэри, известного также как «чулочный душитель». Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала WRBL, приговор в отношении 67-летнего преступника был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции. В тюрьме отметили, что перед казнью Гэри отказался от последнего ужина.

Карлтона Гэри приговорили к высшей мере наказания в 1986 году по обвинению в изнасиловании и убийстве трех пожилых женщин в городе Колумбус, штат Джорджия. Свое прозвище преступник получил из-за того, что его жертвы, как правило, были задушены чулками.

По версии обвинения, Гэри был причастен по меньшей мере еще к трем нападениям на женщин, которые произошли в 1977-1978 годах в Колумбусе, Олбани и Сиракьюсе, штат Нью-Йорк. Большинство из жертв были задушены чулками, семеро из них скончались.

В 2009 году Верховный суд США отказался рассмотреть последнюю апелляцию Гэри, таким образом все препятствия для его смертной казни были устранены.