Эксперты назвали самый дорогой и самый дешевый города мира

СЕГОДНЯ 10:37 2018-03-16T10:37:51+03:00

Дороже всего жизнь в Сингапуре Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Рейтинг самых дорогих городов мира пятый раз подряд возглавил Сингапур. Отмечается, что на позицию этого города повлияли колоссальные расходы, предусмотренные на содержание автомобиля. А вот товары ежедневного потребления здесь, наоборот, оказались значительно дешевле, чем во многих других городах.

Немого отстают по дороговизне Париж, Цюрих. Эти два мегаполиса разделили вторую строчку рейтинга. Согласно данным исследования The Economist Group, в десятку самых дорогих городов попали также Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив, Сидней.

Отметим, что Токио, который в прошлом году занимал 4 место, в этом опустился на 11 позицию. Москва и вовсе признана достаточно бюджетным городом, в рейтинге она занимает лишь 86 строчку.

Примечательно, что Нью-Йорк, считавшийся одним из самых дорогих городов мира на протяжении достаточно долгого времени, перестал быть таковым. Эксперты связывают это с падением курса доллара. В этом году мегаполис занял 13 место рейтинга, передает телеканал «360».

Самым дешевым городом, по мнению экспертов, оказалась сирийская столица — Дамаск. Также к конце списка значатся Каракас в Венесуэле, Алма-Ата в Казахстане, Лагос в Нигерии и Бангалор в Индии, пишет сайт телеканала «Звезда».