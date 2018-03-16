2018-03-16T10:37:51+03:00
Экономика

Эксперты назвали самый дорогой и самый дешевый города мира

Москва оказалась в середине списка
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Дороже всего жизнь в СингапуреДороже всего жизнь в СингапуреФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Рейтинг самых дорогих городов мира пятый раз подряд возглавил Сингапур. Отмечается, что на позицию этого города повлияли колоссальные расходы, предусмотренные на содержание автомобиля. А вот товары ежедневного потребления здесь, наоборот, оказались значительно дешевле, чем во многих других городах.

Немого отстают по дороговизне Париж, Цюрих. Эти два мегаполиса разделили вторую строчку рейтинга. Согласно данным исследования The Economist Group, в десятку самых дорогих городов попали также Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив, Сидней.

Отметим, что Токио, который в прошлом году занимал 4 место, в этом опустился на 11 позицию. Москва и вовсе признана достаточно бюджетным городом, в рейтинге она занимает лишь 86 строчку.

Примечательно, что Нью-Йорк, считавшийся одним из самых дорогих городов мира на протяжении достаточно долгого времени, перестал быть таковым. Эксперты связывают это с падением курса доллара. В этом году мегаполис занял 13 место рейтинга, передает телеканал «360».

Самым дешевым городом, по мнению экспертов, оказалась сирийская столица — Дамаск. Также к конце списка значатся Каракас в Венесуэле, Алма-Ата в Казахстане, Лагос в Нигерии и Бангалор в Индии, пишет сайт телеканала «Звезда».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Подмосковье грабители убили своего подельника во время нападения
Минэкономразвития ускорит продажу госимущества
Сильвестр Сталлоне показал, что он в отличной форме, играючи отжав 45-килограммовую гирю
В Белом доме опровергли слухи об отставке советника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера
Лавров объяснил слова главы Минобороны Британии нехваткой образования
Управляющие компании лишатся прав на сбор коммунальных платежей
Канадский сноубордист катается по крышам и стенам вопреки гравитации
Лавров: Необоснованные угрозы применения силы против Дамаска недопустимы
Поклонская потребовала снять Собчак с выборов президента России
Ювелирный магазин на севере Москвы ограбили на 10 млн рублей
Путин впервые подписал указ о награждении знаком отличия «За наставничество»
МИД РФ: В ответ на санкции США Россия расширит свой «чёрный список»
Россиянка Лысова выиграла в биатлонной гонке на Паралимпиаде-2018
В штате Джорджия казнили серийного убийцу, известного как «чулочный душитель»
Киев признал возможное наличие украинских компонентов в ракетах КНДР
В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за нарушение ПДД при пересечении железнодорожных путей
Российские истребители семь раз за неделю перехватывали разведчиков
СМИ: Девятый раунд астанинских переговоров по Сирии состоится в середине мая
Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после случая с золотом
Японское правительство поддержит проекты по созданию летающих автомобилей
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ
Россиянка Анна Миленина выиграла биатлонную гонку на 12,5 км
Смерть торговца в Мадриде спровоцировала уличные беспорядки
Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в Йемене
В Москве 16 марта ожидается облачная погода с прояснениями
Депутаты Верховной рады подрались в коридоре телеканала
Глава Пентагона: Уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с партнерами