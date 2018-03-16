2018-03-16T10:56:05+03:00
В мире

Канадский сноубордист катается по крышам и стенам вопреки гравитации

Для 27-летнего Фрэнка Буржуа дома, мосты и перила - это не препятствия, а всего лишь трамплин [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У канадского спортсмена есть все шансы на очередную победуУ канадского спортсмена есть все шансы на очередную победуФото: кадр с видео
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Дома, стены, мосты, лестницы - все это не более, чем декорации и трамплины для 27-летнего канадского сноубордиста Фрэнка Буржуа. Спортсмен, который в прошлом году стал победителем экстремального конкурса Real Snow, в этот раз снова удивил своих поклонников.

В новом видеоролике, который появился на сайте организатора соревнований X Games, канадец исполняет головокружительные трюки с удивительной легкостью. Вот он, кружась, прыгает с трехэтажного дома и продолжает дальше мягко скользить по сугробу, а уже в следующий момент занимает горизонтальное положение и проносится по стене соседнего здания.

Однако самым выдающимся и необычным трюком Буржуа в этот раз стал проезд по оборотной стороне моста. Спортсмен подпрыгивает в воздухе и переворачивается так, что создается впечатление, будто он зависает вверх ногами на нижней поверхности конструкции. Конечно, легко сказать, что это всего лишь обычное сальто, однако время, сам момент должны быть досконально точно рассчитаны во избежание столкновения и серьезных травм.

В настоящий момент на канале X Games проходит голосование. Зрители выбирают понравившийся им видеоролик и голосуют. Автор записи, получившей больше всего поддержки, побеждает. В этом году итоги конкурса экстремальных видов спорта будут озвучены 26 марта. Однако уже сейчас комментарии пользователей позволяют судить о том, что у Буржуа есть все шансы на лидерство.

Канадский сноубордист отправил видео на конкурс Real Snow 2018.

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