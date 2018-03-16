2018-03-16T11:41:03+03:00
Происшествия

В Подмосковье грабители убили своего подельника во время нападения

Ранения также получил азербайджанский бизнесмен, у которого украли 200 тысяч рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте преступления была обнаружена одна пуля калибра 9 ммНа месте преступления была обнаружена одна пуля калибра 9 ммФото: Иван ВИСЛОВ
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В подмосковном Ступино неизвестные злоумышленники застрелили своего подельника во время ограбления. По факту преступления в было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 15 марта, в поселке Малино. Предприниматель ехал на своем автомобиле, когда дорогу ему перегородило другое транспортное средство. Из него вышли трое вооруженных грабителей в масках, которые при помощи угроз проникли в салон чужой машины и забрали оттуда 200 тысяч рублей.

Когда бизнесмен начал сопротивляться, злоумышленники несколько раз выстрелили в него, а потом также нанесли смертельное ранение одному из своих подельников, после чего скрылись.

Позже на месте происшествия были обнаружены мобильные телефоны, а также пуля калибра 9 мм. В настоящее время местными правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступников.

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, погибшим нападающим оказался мужчина славянской внешности в возрасте примерно 20-25 лет, жертвой ограбления стал 43-летний предприниматель из Азербайджана.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в прошлом году в Липецке двое граждан, осужденных за разбой, поссорились из-за неравных тюремных сроков. В результате тот, кто отсидел больше, нанес своему бывшему подельнику несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался.

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