В Подмосковье грабители убили своего подельника во время нападения

СЕГОДНЯ 11:41 2018-03-16T11:41:03+03:00

Ранения также получил азербайджанский бизнесмен, у которого украли 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В подмосковном Ступино неизвестные злоумышленники застрелили своего подельника во время ограбления. По факту преступления в было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 15 марта, в поселке Малино. Предприниматель ехал на своем автомобиле, когда дорогу ему перегородило другое транспортное средство. Из него вышли трое вооруженных грабителей в масках, которые при помощи угроз проникли в салон чужой машины и забрали оттуда 200 тысяч рублей.

Когда бизнесмен начал сопротивляться, злоумышленники несколько раз выстрелили в него, а потом также нанесли смертельное ранение одному из своих подельников, после чего скрылись.

Позже на месте происшествия были обнаружены мобильные телефоны, а также пуля калибра 9 мм. В настоящее время местными правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание преступников.

Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, погибшим нападающим оказался мужчина славянской внешности в возрасте примерно 20-25 лет, жертвой ограбления стал 43-летний предприниматель из Азербайджана.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в прошлом году в Липецке двое граждан, осужденных за разбой, поссорились из-за неравных тюремных сроков. В результате тот, кто отсидел больше, нанес своему бывшему подельнику несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался.