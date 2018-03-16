2018-03-16T15:24:38+03:00
Происшествия

В Грузии вышла из строя канатная дорога: пострадали более 10 человек

Кабины подъемника на горнолыжном курорте Гудаури на огромной скорости врезались друг в друга, вынуждая людей прыгать вниз [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Серьезные травмы получили два человекаСерьезные травмы получили два человекаФото: кадр с видео
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Страшный инцидент произошел на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, где в пятницу, 16 марта, сломался подъемник. Из-за отключения электроэнергии канатная дорога вышла из строя, и ее кабинки начала неконтролируемо набирать скорость, вынуждая людей прыгать в сугробы.

На кадрах с места происшествия видно, как металлические конструкции, на которых сидят лыжники и сноубордисты, одна за другой скатываются вниз, в какой-то момент сталкиваясь и образуя настоящий затор. Пытаясь спастись от неминуемого удара, люди прыгали в стороны, помогая друг другу уворачиваться от летящих кабинок и оттаскивая пострадавших на безопасное расстояние.

По последним данным, в результате инцидента пострадали более десяти человек, восемь из них были доставлены в больницу. Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко заявил, что сейчас под присмотром медиков остаются семь человек, из которых серьезные травмы получили лишь двое - украинец с открытом переломом руки и травмой головы и беременная гражданка Швеции с травмой спины.

Пострадали в результате инцидента на канатной дороге также и два гражданина России, трое украинцев и один грузин. Все они находятся в стабильном состоянии, передает телеканал "Рустави 2".

Гудаури! Трагедия на канатке!.

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