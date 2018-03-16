2018-03-16T16:22:19+03:00
Экономика

Путин распорядился ограничить кадастровую стоимость недвижимости

Президент также поручил уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц
Алексей КАРЕЛИН
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Президент Путин распорядился найти способ, чтобы кадастровая цена недвижимости не превышала рыночнуюПрезидент Путин распорядился найти способ, чтобы кадастровая цена недвижимости не превышала рыночнуюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Кадастровая стоимость недвижимости не должна превышать ее рыночную цену. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию. Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости», - говорится в сообщении.

Помощник президента Александр Белоусов предложил сохранить пониженный коэффициент налога на недвижимость. Сейчас показатель равен 0,2, но за несколько лет должна увеличиться до единицы. Белоусов предложил заморозить коэффициент, если иным способом поставленную Путиным задачу решить не удастся, пишет ТАСС.

В 2016 году сайт kp.ru писал о переоценке недвижимости. Налог на недвижимость начали рассчитывать по ее кадастровой стоимости. Чтобы платежи не подскочили резко, власти установили переходный период. В первый год граждане должны платить 20% от всей суммы налога, в следующий – 40%, затем 60% и так далее. В 2018 году собственники недвижимости должны платить 40% от всей суммы налога. На этом и предлагает остановится Белоусов.

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