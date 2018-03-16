2018-03-16T18:48:23+03:00
В мире

Генсек ООН: ситуация в Сирии требует срочных мер по защите мирных жителей

Глава всемирной организации призвал Совбез «предпринять конкретные шаги»
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости срочных мер по защите мирных жителей. При этом он призвал Совет Безопасности (СБ) всемирной организации «предпринять конкретные шаги», чтобы положить конец трагедии в стране.

«Я призываю Совет Безопасности сплотиться и предпринять конкретные шаги, чтобы срочно положить конец этой трагедии», - говорится в заявлении Гутерриша, опубликованном на сайте ООН.

Также генсек констатировал, что принятая СБ резолюция о прекращении боевых действий на всей территории Сирии в настоящее время не выполняется и выразил глубокую обеспокоенность «отчаянием, которое царит среди людей, массово покидающих Восточную Гуту и Африн».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401, предусматривающую введение «гуманитарной паузы» в Сирии на 30 дней. В связи с этим российские сторона и сирийские власти организовали гуманитарные коридоры для мирных жителей Восточной Гуты. Однако террористы долгое время препятствовали выходу населения.

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