2018-03-17T00:49:18+03:00
Происшествия

В Словакии 18 человек пострадали при аварии с пассажирским поездом

У большинства пострадавших травмы легкой и средней тяжести
Юлия ДИВЕЕВА
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В Словакии пассажирский состав столкнулся с локомотивомВ Словакии пассажирский состав столкнулся с локомотивомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пригороде Братиславы у станции Пезинок пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. В результате травмы получили не менее 18 человек, из которых 15 получили травмы легкой и средней тяжести, в основном незначительные переломы.

Как сообщил министр транспорта Словакии Арпад Ерсек, один из пострадавших – ребенок. По его словам, самые серьезные ранения у машиниста локомотива, который врезался в пассажирский состав.

«Слава богу, что нет жертв», - цитирует слова главы Минтранса агентство TASR.

Столкновение произошло в час пик. В поезде находились 80 пассажиров. Все они покинули вагоны самостоятельно. На место ЧП прибыли 40 спасателей и полицейских.

Наопмним, сайт kp.ru рассказывал, как 28 февраля в Египте столкнулись два пассажирских состава. ЧП произошло на станции Абу-эль-Хави в районе провинции Бохейра. В результате столкновения погибли 15 человек, десятки пострадали.

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