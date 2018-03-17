В Словакии 18 человек пострадали при аварии с пассажирским поездом

СЕГОДНЯ 00:45 2018-03-17T00:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В пригороде Братиславы у станции Пезинок пассажирский поезд столкнулся с локомотивом. В результате травмы получили не менее 18 человек, из которых 15 получили травмы легкой и средней тяжести, в основном незначительные переломы.

Как сообщил министр транспорта Словакии Арпад Ерсек, один из пострадавших – ребенок. По его словам, самые серьезные ранения у машиниста локомотива, который врезался в пассажирский состав.

«Слава богу, что нет жертв», - цитирует слова главы Минтранса агентство TASR.

Столкновение произошло в час пик. В поезде находились 80 пассажиров. Все они покинули вагоны самостоятельно. На место ЧП прибыли 40 спасателей и полицейских.

Наопмним, сайт kp.ru рассказывал, как 28 февраля в Египте столкнулись два пассажирских состава. ЧП произошло на станции Абу-эль-Хави в районе провинции Бохейра. В результате столкновения погибли 15 человек, десятки пострадали.