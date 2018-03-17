В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов произошел взрыв
В немецком городе Люббене на востоке Германии произошел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов. В результате было повреждено здание предприятия, разрушилась часть стены, выбило окна.
Сообщается об одном пострадавшем, судьба еще одно человека пока остается неизвестной. На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Всех сотрудников завода эвакуировали.
Согласно показаниям очевидцев, взрыв был один. После него в здании, по-видимому, начался пожар. Спасателям и пожарным приходилось постоянно выходить из горящего здания из-за угрозы нового взрыва, пишет газета Bild,
К заводу стянуты 37 полицейских подразделений со всего региона. Опасная зона вся оцеплена, дороги к зданию перекрыты.
Отмечается, что Люббен известен как туристический город.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, как в ноябре прошлого года в немецком городе Зальцгиттере произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пострадали пять человек.