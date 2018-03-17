Генпрокурор США снял с должности замдиректора ФБР

СЕГОДНЯ 07:09 2018-03-17T07:09:18+03:00

Сешнс уволил Маккейба за неоднократное разглашение информации по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года

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В США со своего поста уволен заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, который принимал участие в расследовании «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Решение принял американский министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

«Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой», — пояснил он.

Генпрокурор отметил, что расследование в отношении замглавы ФБР проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности бюро. Полномочия Маккейба прекращены с момента подписания указа, передает РИА Новости.

Главной причиной увольнения Маккейба, скорее всего, стал конфликт с президентом Дональдом Трампом. Ранее пресс-секретарь президента США сообщала о том, что есть задокументированные свидетельства проблемнрого поведения Маккейба.

Кроме того, Трамп писал в своем Twitter, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния, которую та провалила.