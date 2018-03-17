2018-03-17T07:09:18+03:00
Политика

Генпрокурор США снял с должности замдиректора ФБР

Сешнс уволил Маккейба за неоднократное разглашение информации по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.Экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США со своего поста уволен заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, который принимал участие в расследовании «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года. Решение принял американский министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

«Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой», — пояснил он.

Генпрокурор отметил, что расследование в отношении замглавы ФБР проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности бюро. Полномочия Маккейба прекращены с момента подписания указа, передает РИА Новости.

Главной причиной увольнения Маккейба, скорее всего, стал конфликт с президентом Дональдом Трампом. Ранее пресс-секретарь президента США сообщала о том, что есть задокументированные свидетельства проблемнрого поведения Маккейба.

Кроме того, Трамп писал в своем Twitter, что жена Маккейба получила 700 тысяч долларов от союзников Хиллари Клинтон на предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния, которую та провалила.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сенаторы США потребовали от Трампа заблокировать "Северный поток - 2"
Захарова: Россия в ближайшее время сообщит Британии об ответных мерах
В США самолет совершил экстренную посадку из-за собаки на борту
Главу вручающей «Оскар» киноакадемии обвинили в домогательствах
В США объяснили кружение вертолета над посольством РФ в Вашингтоне
Си Цзиньпин единогласно переизбран на пост председателя КНР
Погода в Москве на 17 марта 2018 года: осадков не ожидается
СМИ: Глушков мог быть задушен собачьим поводком
Турецкие военные опровергли обвинения в авиаударе по больнице в Африне
Порошенко пообещал припасти девять граммов свинца для войны с Россией
США и Южная Корея согласились продолжать оказывать давление на КНДР
В ФРГ на заводе по утилизации боеприпасов произошел взрыв
ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018
В Великобритании во время стрельбы ранена беременная женщина
Гражданин Румынии не смог доказать в суде, что он живой
Погругалец изготовил самые дорогие в мире конфеты