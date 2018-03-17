2018-03-17T10:05:50+03:00
В мире

Китай выразил США протест в связи с законом о поездках на Тайвань

В Пекине призвали американцев придерживаться политики единой КНР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частьюКитай считает Тайвань своей неотъемлемой частьюФото: REUTERS
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Китай выразил протест в связи с принятием в США закона о поездах на Тайвань. Соответствующее заявление было размещено посольством КНР в Вашингтоне.

"Положения закона о поездках на Тайвань грубо нарушают принцип одного Китая, китайская сторона выражает в этой связи серьёзное недовольство и решительный протест", — говорится в послании, опубликованном на сайте дипмиссии.

Дипломаты также призвали американскую сторону следовать политике одного Китая и разорвать любые связи с Тайванем, как с отдельной страной.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил обмениваться визитами официальных делегаций с представителями острова и заявил о поощрении любых подобных контактов в рамках укрепления отношений между двумя сторонами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первые признаки недовольства Китая позицией республиканца по Тайваню были продемонстрированы еще в 2016 году сразу после американских выборов президента. Тогда глава острова Цай Инвэнь позвонила в Белый дом, чтобы поздравить Трампа с победой, и тот, несмотря на предупреждения советников, решил взять трубку.

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