Мэй пообещала в ближайшие дни ответить на высылку британских дипломатов из России

СЕГОДНЯ 17:26 2018-03-17T17:26:51+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала в ближайшие дни отреагировать на ответные меры России, принятые в связи с высылкой российских дипломатов из Британии и приостановкой Лондоном всех контактов с Москвой. Причем новые антироссийские шаги Мэй собралась обсуждать с союзниками и партнерами своей страны.

«Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами», - цитирует британского премьера Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не представив при этом никаких доказательств. А 15 марта Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов с РФ на высоком уровне.

Россия же в ответ также решила выслать 23 британских дипломатов. Кроме того, Москва закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.