23 британским дипломатам дали неделю, чтобы покинуть Россию

СЕГОДНЯ 12:53 2018-03-17T13:02:14+03:00

Британскому послу вручили ноту о принятых решениях в ответ на высылку из Лондона 23 российских дипломатов Фото: REUTERS

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В субботу утром на Смоленскую площадь был вызван посол Британии в России Лори Бристоу. Главе дипмисии вручили ноту о принятых решениях в ответ на высылку из Лондона 23 российских дипломатов.

- Объявляются "persona non grata" и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федерации прекращается его деятельность, - говорится в заявлении МИД РФ. - Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

Напомним, огульно обвинив Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля газом "Новичок", премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке из страны в течение недели 23 российских дипломатов. Предоставить же России доступ к отравляющему веществу, на чем так настаивал глава МИД РФ Сергей Лавров, англичане отказались.

23 британским дипломатам дали неделю, чтобы покинуть РоссиюФото: REUTERS

Уже известно, что высылаемые из Британии наши дипломаты вернутся на родину 20 марта.

- Без всякого сомнения, это окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%. Для такого небольшого посольства, по сравнению с другими европейскими государствами, это достаточно много, но это жизнь. Соответственно мы будем работать и в уменьшенном составе, - заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол России в Британии Александр Яковенко.

Англичане огульно обвинили Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери ЮлииФото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА "КП"

Что такое Британский Совет

Это международная организация, представляющая Британию в области культуры и образования. Работает в 110 странах. В самой Британии имеет официальный статус благотворительной организации. На одну треть его финансирует правительство, две трети - из собственных доходов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

"Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать"

- Это абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развернута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с делом Скрипаля. Если британские власти продолжат подобную линию, Россия оставляет за собой право и на другие ответные действия. Великобритания здесь идет полностью в фарватере США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто, по сути, дипломатическое противостояние. Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами.

СКАЗАНО!

"Сегодня "день тишины" и у меня только один вопрос: кто "даст дуба" в Англии следующим?"

(Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации - в Твиттере 17 марта).

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