Facebook заблокировал работавшую на предвыборную кампанию Трампа фирму

СЕГОДНЯ 20:21 2018-03-17T20:21:41+03:00

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Facebook заблокировал страницу британской компании Cambridge Analytica, занимающуюся анализом данных в социальных сетях. Выяснилось, что фирму, которая, кстати, сотрудничала со штабом Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США в 2016 году, забанили за нарушение правил соцсети в области политики неразглашения данных пользователей.

Как отметили в Facebook, еще в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал приложение, составлявшее психологические портреты юзеров, с помощью которого собрал информацию о 270 тысячах интернет-пользователей и передал ее Cambridge Analytica.

Стоит отметить, что созданное Коганом приложение никак не нарушало правил соцсети, ведь получала данные юзеров с их разрешения. Однако когда профессор без уведомления передал собранные им сведения третьим лицам, Facebook потребовал от сотрудника Кембриджского университета и британской компании удалить информацию, что те, по их собственным заверениям, и сделали. Однако недавно выяснилось, что были уничтожены не все данные, передает Associated Press.