2018-03-17T21:22:22+03:00
Политика

МИД РФ: ответные меры на действия Лондона принимались с учетом возможных последствия

Ранее Москвы объявила о высылке 23 британских дипломатов
Дарья ИВАШКИНА
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МИД РФ: ответные меры на действия Лондона принимались с учетом возможных последствияМИД РФ: ответные меры на действия Лондона принимались с учетом возможных последствияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответные шаги Москвы на антироссийские меры Лондона. В частности, она заверила, что все решения принимались обдуманно, учитывая возможные последствия.

«Еще хочу сказать, что все эти решения принимались обдуманно, с возможными последствиями и возможность ответов на последствия тоже прослеживалась», -сказала дипломат в интервью телеканалу «Россия 24».

Также Захарова пообещала, что если Великобритания примет какие-то дополнительные меры, то это повлечет еще более жесткие меры со стороны нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не представив при этом никаких доказательств. А 15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке всех двусторонних контактов с РФ. Москва же в ответ решила выслать 23 британских дипломатов, а также объявила о закрытии генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ.

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