2018-03-18T02:39:24+03:00
Политика

Флот США принял на вооружение атомную подлодку класса Virginia

Это уже 15-я такая субмарина на службе у американских ВМС
Юлия ДИВЕЕВА
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Церемония пуска USS Colorado в эксплуатацию. Фото: сайт ВМС СШАЦеремония пуска USS Colorado в эксплуатацию. Фото: сайт ВМС США
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На вооружение военно-морских сил США поступила новая многоцелевая атомная подводная лодка USS Colorado класса Virginia. В субботу на базе в городе Нью-Лондоне штата Коннектикут прошла торжественная церемония ввода судна в эксплуатацию.

Водоизмещение субмарины составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Она оснащена четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Подлодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час). В экипаже такого судна от 100 до 120 человек.

USS Colorado уже 15-я многоцелевая атомная торпедная субмарина такого класса на вооружение флота США. Эти субмарины созданы для противолодочных и противокорабельных операций, транспортировки частей специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.

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