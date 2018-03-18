2018-03-18T04:34:08+03:00
Общество

Экс-офицер бундесвера с семьей попросил убежища в России

Граждане Германии обратились в консульство РФ в Латвии
Юлия ДИВЕЕВА
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Семья из Германии просит политического убежища в РоссииСемья из Германии просит политического убежища в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд вместе со своей супругой попросили политического убежища в России для себя и детей после нападок, которым они подверглись в Германии. В посольстве РФ в Латвии подтвердили, что немецкая семья обратилась в консульский отдел.

«Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры», — рассказали в пресс-службе дипмиссии.

Маркус и Соня Бергфельд сообщили, что на родине против них развернули травлю, и они опасаются за свою безопасность и своих близких. Супруги признались, что боятся возвращаться домой.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в прошлом году, что украинский солдат-контрактник попросил убежища в России. Информацию подтвердило пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области.

Мужчина рассказал, что самовольно покинул воинскую часть, из-за дедовщины и иных "неуставных" отношений.

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