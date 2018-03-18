Экс-офицер бундесвера с семьей попросил убежища в России

СЕГОДНЯ 04:28 2018-03-18T04:34:08+03:00

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Бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд вместе со своей супругой попросили политического убежища в России для себя и детей после нападок, которым они подверглись в Германии. В посольстве РФ в Латвии подтвердили, что немецкая семья обратилась в консульский отдел.

«Заявителям были даны соответствующие разъяснения о нормах российского законодательства, действующих в отношении данной процедуры», — рассказали в пресс-службе дипмиссии.

Маркус и Соня Бергфельд сообщили, что на родине против них развернули травлю, и они опасаются за свою безопасность и своих близких. Супруги признались, что боятся возвращаться домой.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал в прошлом году, что украинский солдат-контрактник попросил убежища в России. Информацию подтвердило пограничное управление ФСБ РФ по Брянской области.

Мужчина рассказал, что самовольно покинул воинскую часть, из-за дедовщины и иных "неуставных" отношений.