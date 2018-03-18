Джонсон считает ответные меры России бесполезными

СЕГОДНЯ 08:35 2018-03-18T08:35:42+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал бесполезными зеркальные меры РФ, принятые в ответ на высылку из королевства российских дипломатов. По словам главы МИД, сейчас наша страна оказалась в "одиночестве и изоляции", и все потому, что у Лондона есть "друзья по всему миру", а у Москвы якобы нет.

"Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы", - написал Джонсон в своей статье для воскресного номера газеты The Sun.

Напомним, что в начале марта в британском Солсбери был отравлен бывший-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что на них было оказано воздействие нервно-паралитическим веществом из серии "Новичок". Тогда же Великобритания начала бездоказательно обвинять РФ в причастности к данному преступлению, а также приостановила двусторонние отношения с нашей страной и сообщила о высылке 23 российских дипломатов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 17 марта послу королевства в Москве Лори Бристоу вручили ноту о принятых зеркальных мерах. Россия решила ответно выслать из страны 23 сотрудников британской дипмиссии.