Чем на самом деле отравили Сергея Скрипаля

12 Март 22:12 2018-03-12T22:31:55+03:00

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Как заявила премьер-министр Великобритании, покушение на Сергея Скрипаля было совершено с помощью нервно-паралитического газа "Новичок", якобы разработанного еще в СССР. Мы решили разобраться, что это за химическое оружие и почему его применение против экс-офицера ГРУ маловероятно.

"Новичок" является поистине легендарным отравляющим веществом, о котором ходят множество баек и домыслов. По слухам, его разработка началась в 1973 году в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии в рамках программы "Фолиант" по созданию нервно-паралитических газов нового поколения. По некоторым данным "Новичок" превосходил своей смертоносностью все известные виды химического оружия и не имел антидота для лечения. Одного литра этого вещества, распыленного над Москвой, хватило бы, чтобы убить все население столицы.

По разным версиям, именно купленный у одного из сотрудников секретной лаборатории "Новичок" стал причиной смерти в 1995 году банкира Иван Кивелиди. Преступники просто капнули несколько миллилитров яда на телефонную трубку предпринимателя, в результате чего умер он сам, его секретарша и якобы патологоанатом, делавший вскрытие. Впрочем, следствие по этому дело смогло установить человека, который действительно продал сильно действующее вещество убийцам Кивелиди, но понять, был ли это "Новичок", нельзя.

Так что способ покушения на Скрипаля можно назвать весьма экзотическим, очень похожим на отравление полонием Александра Литвиненко. Есть только один вопрос - зачем так "заморачиваться" и придумывать схемы ликвидации экс-сотрудника ГРУ с использованием "киношных" методов, если есть гораздо более простые и надежные варианты убийства?

Лондон назвал Россию виновной в отравлении шпиона Сергея Скрипаля, несмотря на отсутствие каких-либо доказательствФото: REUTERS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон Уткин, эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку, возглавлявший лабораторию в том самом институте, который якобы разработал "Новичка"

- Я занимался уничтожением российского химического оружия и могу ответственно заявить, что у нас на вооружении никогда не было вещества с таким наименованием. Вообще очень странно, что британские специалисты установили формулу этого "суперсекретного" яда о котором никто не знает. Непонятно и другое - как они смогли определить, что оно изготовлено в России. Если знать технологию, то невозможно установить, кто произвел химическое оружие - при одинаковом методе состав вещества будет полностью идентичен. Так что у меня эта новость вызывает одни вопросы.

Тут надо обратить внимание на ту нездоровую шумиху с химоружием, которую поднимают США и Великобритания, используя этот повод против России. Несколько месяцев тому назад западные политики, начиная от Никки Хейли и кончая Рексом Тиллерсоном обвиняли Россию в причастности к химическим атакам в Сирии. И вдруг в самом сердце Великобритании убивают этого предателя с помощью нервно-паралитического вещества. Все это происходит в очень удобное время - перед выборами президента и перед Чемпионатом мира. Я бы на месте британцев не обвинял бы русских, а проверил собственные системы безопасности. У них непонятно что происходит - не первый год преступники разгуливают по стране с высокотоксичными и радиоактивными веществами, а спецслужбы об этом даже не знают.

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