В посольстве РФ назвали бездоказательными обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля

СЕГОДНЯ 07:54 2018-03-13T07:54:31+03:00

В посольстве РФ в Великобритании отвергли обвинения в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В посольстве РФ в США отвергли обвинения в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?", — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что в настоящее время нет ни одного доказательства обвинения со стороны британских, а теперь и американских властей. Также упоминается экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, который в 2003 года в Совбезе ООН говорил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения и показывал пробирку с белым веществом. Однако после свержения режима Саддама Хусейна такого оружия найдено не было.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон связал с действиями России отравление Скрипаля. До этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна российская сторона.