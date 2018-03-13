2018-03-13T07:54:31+03:00
Политика

В посольстве РФ назвали бездоказательными обвинения в причастности России к отравлению Скрипаля

Ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что к отравлению экс-полковника "с высокой степенью вероятности" причастна российская сторона
Екатерина БОЛГОВА
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В посольстве РФ в Великобритании отвергли обвинения в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергей СкрипаляВ посольстве РФ в Великобритании отвергли обвинения в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергей СкрипаляФото: REUTERS
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В посольстве РФ в США отвергли обвинения в причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?", — говорится в заявлении посольства.

Отмечается, что в настоящее время нет ни одного доказательства обвинения со стороны британских, а теперь и американских властей. Также упоминается экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, который в 2003 года в Совбезе ООН говорил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения и показывал пробирку с белым веществом. Однако после свержения режима Саддама Хусейна такого оружия найдено не было.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон связал с действиями России отравление Скрипаля. До этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна российская сторона.

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