В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что в курсе ситуации с недопуском россиян на избирательные участки, расположенные на территории Украины. Такое заявление сделал Координатор миссии наблюдателей ОБСЕ.
По его словам, в настоящий момент организация ничего не может сделать с данной проблемой, поскольку мандат ограничивается лишь наблюдением за выборами президента на территории России, передает РИА Новости.
Между тем, ранее ОБСЕ направила Киеву официальное обращение, в котором призвало к соблюдению прав граждан РФ, находящихся на территории Украины во время голосования 18 марта. Такая просьба стала ответом на заявление главы МВД незалежной Арсена Авакова о намерении не пускать россиян на избирательные участки.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящий момент украинская полиция блокировала вход в консульство РФ во Львове, где находятся урны для участия в президентских выборах. Здание огородили забором и пускают внутрь только сотрудников учреждения. Аналогичная ситуация наблюдается и в Одессе.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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