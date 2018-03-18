2018-03-18T12:00:40+03:00
Политика

В ОБСЕ прокомментировали недопуск россиян к выборам-2018 на Украине

В организации заявили, что ничего не могут сделать в данной ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В ОБСЕ заявили, что не могут повлиять на ситуацию, сложившуюся на УкраинеВ ОБСЕ заявили, что не могут повлиять на ситуацию, сложившуюся на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что в курсе ситуации с недопуском россиян на избирательные участки, расположенные на территории Украины. Такое заявление сделал Координатор миссии наблюдателей ОБСЕ.

По его словам, в настоящий момент организация ничего не может сделать с данной проблемой, поскольку мандат ограничивается лишь наблюдением за выборами президента на территории России, передает РИА Новости.

Между тем, ранее ОБСЕ направила Киеву официальное обращение, в котором призвало к соблюдению прав граждан РФ, находящихся на территории Украины во время голосования 18 марта. Такая просьба стала ответом на заявление главы МВД незалежной Арсена Авакова о намерении не пускать россиян на избирательные участки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящий момент украинская полиция блокировала вход в консульство РФ во Львове, где находятся урны для участия в президентских выборах. Здание огородили забором и пускают внутрь только сотрудников учреждения. Аналогичная ситуация наблюдается и в Одессе.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты

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