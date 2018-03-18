Украинская полиция не пускает россиян в консульство во Львове для участия в выборах

СЕГОДНЯ 09:53 2018-03-18T10:05:41+03:00

Во Львове полиция не пускает россиян в консульство для участия в выборах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Украинская полиция и представители национальной гвардии не пускают россиян в российское консульство во Львове для голосования на выборах президента РФ. Здание, где располагается один из избирательных участков, огородили металлическим забором.

Напомним, в МВД Украины заявили, что 18 марта россиян не пустят в дипломатические ведомства для участия в президентских выборах, при этом здания будут усиленно охраняться. В МИД России назвали такое решение Киева беспрецедентным и противоречащим международным нормам. Кроме того, в ОБСЕ призвали украинские власти не препятствовать россиянам принять участие в выборах президента.

"Мы пропускаем только тех, кто работает в консульстве, и только по списку, который у нас есть. Больше никого не пускаем", — заявил полицейский у здания российского консульства во Львове.

Также у здание собираются представители националистического движения "Национальный корпус". Они установили палатку и планируют устраивать так называемый "коридор позора" для желающих проголосовать, передает РИА Новости.

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