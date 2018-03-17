ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян на выборах

СЕГОДНЯ 23:12 2018-03-17T23:17:14+03:00

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Украины соблюдать права россиян, находящихся на территории республики, во время голосования на выборах президента России, которые состоятся в это воскресенье, 18 марта. Организация направила Киеву официальное обращение. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев.

«Сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены киевским властям», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, в пятницу Глава МВД Украины Арсен аваков заявил, что его ведомство приняло решение не пускать граждан россии на избирательные участки на территории республики.

Российское посольство в Киеве, а также российский МИД направили ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Украины в связи с этим заявлением.