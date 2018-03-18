2018-03-18T14:46:23+03:00
Политика

Сайт наблюдателей от Общественной палаты России подвергся хакерской атаке

Кибернападение было совершено в день выборов президента РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Сайт наблюдателей от Общественной палаты России подвергся хакерской атакеСайт наблюдателей от Общественной палаты России подвергся хакерской атакеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 18 марта, - в день выборов президента России - хакерской атаке подвергся сайт наблюдателей от Общественной палаты (ОП) РФ.

«Сайт общественныйнаблюдатель.рф подвергся DDoS-атаке», - говорится в сообщении пресс-службы ОП.

Также там уточняется, что из-за кибернападения некоторое время были недоступны прямые трансляции на сайте Общественной палаты и в социальных сетях. Между тем к настоящему моменту атаку уже удалось отразить.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье DDoS-атаке также подвергся сайт ЦИК. По словам председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, IP-адреса, с которого осуществлялась атака, находились в 15 странах.

А вот в ночь на субботу, 17 марта, масштабное кибернападение было совершено на сайт сети российских общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ).

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