Посольство России о расследовании дела Скрипаля: нам нужен Пуаро

СЕГОДНЯ 16:12 2018-03-18T16:12:25+03:00

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Посольство России в Лондоне иронично прокомментировало расследование Великобританией дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению дипломатов, в городе Солсбери, где 4 марта и нашли обоих пострадавших без сознания, нужен детектив Эркюль Пуаро - герой романов известной английской писательницы Агаты Кристи.

«В отсутствие доказательств нам определенно нужен Пуаро в Солсбери!» - написали сотрудники диппредставительства нашей страны в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Лондоне уверены, что Россия якобы причастна к отравлению бывшего шпиона. В связи с этим власти Великобритании решили выслать из страны 23 российских дипломатов.

Между тем Москва категорически отрицает все обвинения, называя их бездоказательной провокацией. А в ответ на антироссийские меры, принятые Лондоном, РФ объявила персонами нон грата 23 сотрудников посольства Великобритании.