2018-03-18T16:58:15+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что Африн зачищен от террористов

По словам турецкого президента, город контролируют вооруженные силы его страны и отряды сирийской оппозиции
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В воскресенье, 18 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что город Африн очищен от террористов.

"На момент 8:30 18 марта части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - сказал Эрдоган, передает Анатолийское агентство.

Ранее агентство Reuters сообщило, что формирования «Сирийской свободной армии» вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части города в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь".

По данным телеканала NTV, самолеты ВВС Турции провели наблюдательные полеты над Африном, после чего подразделения ССА начали осаду на юго-востоке города. Отмечается, что удалось занять один из девяти центральных районов города.

Напомним, 20 января Генштаб ВС Турции заявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе сирийского Африна.

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