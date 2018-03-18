2018-03-18T17:41:34+03:00
Экономика

Twitter запретит рекламу криптовалют, как Facebook и Google

По данным СМИ, новая рекламная политика сервиса микроблогов вступит в силу в течение двух недель
Екатерина БОЛГОВА
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Twitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалютTwitter следом за Facebook и Google может запретить рекламу криптовалютФото: REUTERS
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Сервис микроблогов планирует ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей площадке.

Как сообщает Sky News со ссылкой на свои источники, новая рекламная политика компании вступит в силу в течение двух недель. Отмечается, что данный запрет будет действовать во всех странах присутствия Twitter.

Подчеркивается, что запрет связан с ожидаемой регуляцией этого финансового сектора, а также с опасениями по поводу незаконной деятельности тех, кто рекламирует криптовалют.

Напомним, ранее стало известно о запрете рекламы криптовалют в социальной сети Facebook и поисковике Google. Крупные технологические площадки боятся, что за рекламой криптовалют и ICO могут стоять мошенники, которые хотят обмануть пользователей.

На прошлой неделе курс биткоина опустился на 30 процентов, составив меньше восьми тысяч долларов. По мнению экспертов, это может быть связано с вводимым ограничением рекламы криптовалют.

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