Twitter запретит рекламу криптовалют, как Facebook и Google
Сервис микроблогов планирует ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей площадке.
Как сообщает Sky News со ссылкой на свои источники, новая рекламная политика компании вступит в силу в течение двух недель. Отмечается, что данный запрет будет действовать во всех странах присутствия Twitter.
Подчеркивается, что запрет связан с ожидаемой регуляцией этого финансового сектора, а также с опасениями по поводу незаконной деятельности тех, кто рекламирует криптовалют.
Напомним, ранее стало известно о запрете рекламы криптовалют в социальной сети Facebook и поисковике Google. Крупные технологические площадки боятся, что за рекламой криптовалют и ICO могут стоять мошенники, которые хотят обмануть пользователей.
На прошлой неделе курс биткоина опустился на 30 процентов, составив меньше восьми тысяч долларов. По мнению экспертов, это может быть связано с вводимым ограничением рекламы криптовалют.