2018-03-19T07:46:36+03:00
Общество

Российский актер Федор Добронравов попал в больницу

Артист известен по ролям в фильмах «День Радио», «Кадетство», «Сваты», «Ликвидация»
Денис СУХОВ
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Актер Федор ДобронравовАктер Федор ДобронравовФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный российский актер Федор Донбронравов был помещен в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщила представитель артиста Ирина Сойкина.

Агент не стала раскрывать подробностей произошедшего, но отметила, что сейчас актеру уже лучше и его жизни ничего не угрожает. Показ спектакля в Светлогорске с участием Добронравова отменен.

«Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного», - цитирует Сойкину агентство РИА Новости.

Народный артист Федор Добронравов запомнился зрителям по ролям в фильмах «День Радио», «Кадетство», «Сваты», «Ликвидация» и других. Также актер известен по проекту «6 кадров» и многим театральным работам. С 2016 года занимается продюсерской деятельностью, в рамках которой основал собственный центр «Федор Добронравов».

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