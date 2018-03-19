Нефть умеренно дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США

СЕГОДНЯ 10:33 2018-03-19T10:33:52+03:00

Фьючерсы на нефть эталонных марок теряют в цене после подорожания в конце прошлой недели

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Нефть эталонных марок умеренно дешевеет на фоне роста числа действующих буровых установок в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени опустилась на 0,57% - до уровня в 65,83 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на марку WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 0,56% - 61,99 долларов за баррель.

Напомним, по итогам торгов в прошлую пятницу фьючерсы на Brent подорожали на 1,67% (до 66,21 доллара за баррель), а контракты на WTI увеличились в цене на 1,88% (до 62,34 долларов за баррель).

В пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала отчет, согласно которому число действующих буровых установок для добычи нефти выросло на 4 единицы, до 800 штук.