Турецкое посольство в Дании закидали коктейлями Молотова

СЕГОДНЯ 11:02 2018-03-19T11:02:37+03:00

Местная полиция видела злоумышленников, но даже не пыталась их задержать

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Дипломатическая миссия Турецкой республики в Копенгагене подверглась нападению неизвестных. Все произошло 19 марта. Несколько молодых людей под покровом ночи подкрались к знанию посольства и швырнули на его территорию несколько бутылок с зажигательной смесью.

В считанные минуты загорелся посольский особняк и лужайка поблизости. Примечательно, что в момент инцидента неподалеку находились датские полицейские. Они видели злоумышленников, но преследовать их не стали. Они подбежали к посольству и попытались сбить пламя, сообщают местные СМИ.

Через некоторое время подъехали несколько расчетов экстренных служб и потушили возгорание. По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Молла, нападавших было двое. Их личности сейчас устанавливаются.«Полицейские видели, что как минимум два человека покидают место происшествия», — сказал Молл.

В результате атаки зданию посольства был нанесён значительный ущерб и оно нуждается в ремонте. Никто из сотрудников турецкой дипсиии не пострадал.