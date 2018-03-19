2018-03-19T11:02:37+03:00
Происшествия

Турецкое посольство в Дании закидали коктейлями Молотова

Местная полиция видела злоумышленников, но даже не пыталась их задержать
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Неизвестные, под покровом ночи, бросили на территорию посольства бутылки с зажигательной смесьюНеизвестные, под покровом ночи, бросили на территорию посольства бутылки с зажигательной смесьюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дипломатическая миссия Турецкой республики в Копенгагене подверглась нападению неизвестных. Все произошло 19 марта. Несколько молодых людей под покровом ночи подкрались к знанию посольства и швырнули на его территорию несколько бутылок с зажигательной смесью.

В считанные минуты загорелся посольский особняк и лужайка поблизости. Примечательно, что в момент инцидента неподалеку находились датские полицейские. Они видели злоумышленников, но преследовать их не стали. Они подбежали к посольству и попытались сбить пламя, сообщают местные СМИ.

Через некоторое время подъехали несколько расчетов экстренных служб и потушили возгорание. По словам начальника полиции Копенгагена Хенрика Молла, нападавших было двое. Их личности сейчас устанавливаются.«Полицейские видели, что как минимум два человека покидают место происшествия», — сказал Молл.

В результате атаки зданию посольства был нанесён значительный ущерб и оно нуждается в ремонте. Никто из сотрудников турецкой дипсиии не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Новак ответил на заявление Лондона на заявление об альтернативе российскому газу
В России создадут вакцину от наркомании
Европарламент прокомментировал президентские выборы в России
Валерий Гаркалин находится в состоянии средней степени тяжести
В России появится синее сладкое молоко
Россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно
Визит Лаврова во Вьетнам перенесен на более поздний срок
СМИ: разведка США установила «секретный канал» с КНДР‍
Иностранные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента РФ
Опытнейший артист Cirque du Soleil насмерть разбился во время выступлений
Нефть умеренно дешевеет на фоне роста числа буровых установок в США
Минтруд: номинальные доходы россиян выросли на 7%
Путин: Все изменения в правительстве будут производиться после инаугурации 7 мая
Грудинин проиграл спор журналисту Дудю
Более половины сообщений о нарушениях на выборах президента РФ оказались ложными
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах
МВД: за время выборов в России снизилась преступность
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на президентских выборах
В Японии пассажирский паром столкнулся с 10-метровым плавучим маяком
В техасском Остине снова прогремел взрыв
ЦИК: Явка избирателей на президентских выборах превысила 67%
Япония продолжит сотрудничество с Россией после победы Путина на выборах
СМИ рассказали об отказе двигателя вертолета с дочерью и зятем Трампа на борту
Российский актер Федор Добронравов попал в больницу
Погода в Москве 19 марта: Переменная облачность, местами гололедица