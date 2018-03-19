2018-03-19T11:35:45+03:00
Политика

Памфилова: По предварительным данным, явка на выборах президента составила 67,47%

По мнению главы Центризбиркома, высокий интерес граждан к голосованию объясняется широкой информационной кампанией
Денис СУХОВ
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Фото: Сергей Бобылев/ТАССФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Согласно предварительным данным на основании подсчета 99,83% бюллетеней, явка на состоявшихся 18 марта президентских выборах достигла 67,47%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе пресс-конференци.

«Предварительная явка избирателей составила 67,47%, или 73,36 млн человек», - сообщила глава ЦИК.

По мнению Памфиловой, высокий интерес граждан к выборам объясняется широкой информационной кампанией. Председатель комиссии также отметила, что голосование проходило максимально открыто, а наблюдателям обеспечили все необходимые возможности для беспрепятственной работы.

Как сообщал сайт «КП», по итогам подсчета большинства голосов на президентских выборах лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого поддержали 76,67% избирателей.

По данным иностранных наблюдателей, серьезных нарушений во время голосования не зафиксировано: выборы прошли организованно и в полном соответствии основным регламентам.

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