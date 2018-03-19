2018-03-19T15:47:11+03:00
Политика

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2018 году

Необходимые мероприятия по организации сборов будут обеспечиваться органами исполнительной власти и правительством РФ
Денис СУХОВ
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ФОТО:ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевФОТО:ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2018 году. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в тексте указа.

Отмечается, что военные сборы проводятся в сроки, согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключением являются проверочные сборы, сроки которых устанавливаются Министерством обороны России.

Необходимые мероприятия, связанные с призывом граждан на сборы, поручается выполнить правительству и органам исполнительной власти. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее «Комсомольская правда» разобралась, кого из запасников и на какой срок могут призвать на военные сборы в соответствии с президентским указом.

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