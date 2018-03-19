2018-03-19T15:51:55+03:00
В мире

Рейтинг поддержки Синдзо Абэ упал до рекордно низких значений

Почти половина граждан Японии недовольны правительством страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава правительства Японии Синдзо АбэГлава правительства Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Рейтинг одобрения деятельности правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ рухнул до рекордно низких значений. Последний раз такой низкий процент поддержки населения наблюдался лишь в 2012 году, когда политик только возглавил кабмин.

Согласно данным опроса, только за минувший месяц рейтинг правительства упал на 13 пунктов и опустился до отметки в 31%. При этом, недовольны действиями кабмина 48% японцев, что выше предыдущих показателей на 11 п.п.

По данным газеты The Asahi Shimbun, причиной такого резкого падения рейтинга является недавний скандал, связанный с подделкой соглашений в министерстве финансов.

Напомним, что 12 марта руководство ведомства призналось в фальсификации 14 документов по сделке с государственным участком, который был продан по сильно заниженной цене знакомому супруги премьера.

Сам Абэ в понедельник, 19 марта, выразил серьезную обеспокоенность таким положением дел, заявив, что падение рейтинга свидетельствует о расшатывании доверия со стороны народ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что японцы начали сомневаться в правильности действий премер-министра еще в 2015 году. Тогда поддержку ему выказывали чуть больше 43% граждан страны.

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